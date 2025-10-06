Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El partido de la opositora María Corina Machado, Vente Venezuela, ha denunciado este domingo la detención del activista Lewis Mendoza en el estado de Trujillo, en el oeste del país, por parte de las fuerzas de seguridad.

«Funcionarios del régimen de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro secuestraron al ingeniero Lewis Mendoza, coordinador de la organización Somos Trujillo en el municipio de Miranda, del estado Trujillo, la noche de este sábado, cuatro de octubre», ha asegurado la formación en su cuenta de la red social X.

Según ha relatado en el mismo mensaje, aún se desconoce el paradero y las condiciones en las que se encuentra Mendoza, que estaba en su domicilio cuando el pasado viernes «funcionarios del CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro), Policía Nacional y Policía Estatal se instalaron en los alrededores de (su) residencia, generando terror a familiares –incluido un menor de edad– que se encontraban junto a él, dentro de su casa; y a los vecinos de la zona».

«Tras más de 30 horas allí, lo secuestraron», ha asegurado el partido opositor, al tiempo que ha denunciado la detención de al menos nueve personas en Trujillo desde el pasado 10 de septiembre, considerando que han sido arrestadas «simplemente por pensar distinto».

Nota recomendada: La advertencia de Donald Trump a Venezuela

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ataque armado a tres guardias del INPEC en la Cárcel La Modelo

| Confidencial Noticias | ,
Foto tomada de X En la mañana de hoy viernes 3 de octubre hacia las 6:30 a.m., cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon armas de fuego contra funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá. Como…
Siga leyendo

¿Qué les pasaría a los militares y policías que haciéndole caso a Vicky Dávila, desobedezcan a Petro?

| Confidencial Noticias | , ,
En un acto de campaña en Sabaneta, Antioquia, la candidata presidencial, Vicky Dávila, con megáfono en mano pidió a las Fuerzas Militares y la Policía no acatar las órdenes del presidente de la república, Gustavo Petro. «En las últimas horas, Petro ha…
Siga leyendo

Cárcel para una mujer y dos militares que habrían infiltrado el anillo de seguridad de Gustavo Petro

| Europa Press | ,
Un juez envió a prisión a el encarcelamiento de una mujer y a dos militares por su presunta participación en una red con la que se habrían infiltrado en el círculo de seguridad del presidente, Gustavo Petro. Se trata de Luisa Fernanda Salgado así como del…
Siga leyendo

Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
Siga leyendo

¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
Siga leyendo