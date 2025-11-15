Ir al contenido principal

La sede de la cadena francesa BFM TV en París ha sido evacuada por motivos de seguridad que han obligado a la suspensión de sus emisiones a la espera de que la Policía, ya presente en el lugar, verifique lo ocurrido.

«Nuestras oficinas han sido evacuadas tras una alerta de seguridad», ha anunciado el propio medio en su cuenta de X, antes de confirmar que su programación se ha visto «temporalmente interrumpida en todos los canales».

«Nuestros equipos están trabajando para reanudar la programación lo antes posible», ha añadido la compañía.

Fuentes policiales han informado a ‘Le Parisien’ que la alerta es una amenaza de bomba y que hay artificieros en la sede del distrito 15 de París, de momento sin dar más detalles al respecto.

Europa Press

De nuevo la Registraduría dice No a Daniel Quintero

La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó su negativa a inscribir el comité recolector de firmas para que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aspire a la presidencia de la república. Desde sus redes sociales, Quintero anunció que…
Expulsan a Héctor Olimpo Espinosa de la Fuerza de las Regiones

Los precandidatos que integran la coalición conocida con el nombre de ‘La Fuerza de las Regiones’ anunciaron a través de un video publicado en las redes sociales, la expulsión del exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa del grupo de preaspirantes a la…
Andrés Guerra no seguirá en la lucha por ser candidato presidencial del uribismo

El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, renunció a la posibilidad de ser el candidato del uribismo en la contienda electoral del año 2026. La decisión fue anunciada tras el anuncio del partido de cancelar la encuesta en donde se escogería a la…
Efraín Cepeda y Nadia Blel profundizan sus diferencias

El senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, publicó una carta que envió a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, en donde no solo ratifica su postura de rechazo a decisiones tomadas recientemente por parte del Directorio Nacional de la…
Hombres armados atacaron al senador Temístocles Ortega

El senador y exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega, fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba en su vehículo por la vía Panamericana en el centro del Cauca, a 20 minutos de Popayán. A través de su cuenta en la red social X, el senador…
