Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

León XIV ha dicho que el alto al fuego en Gaza trae consigo «destellos de esperanzas para la Tierra Santa» y ha animado a las partes implicadas en el proceso de paz en Oriente Medio a «seguir con valentía el camino trazado».

Así lo ha expresado este domingo tras la misa por el Jubileo de la Espiritualidad Mariana, donde también ha pedido «una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino».

Además, el pontífice ha pedido la paz para Ucrania y ha afirmado seguir «con dolor» las noticias de los «nuevos y violentos ataques que han afectado a varias ciudades e infraestructuras civiles en Ucrania, provocando la muerte de personas inocentes, entre ellas niños, y dejando a muchas familias sin electricidad ni calefacción».

PIDE POR UNA TRANSICIÓN POLÍTICA PACÍFICA EN PERÚ

El Papa también ha dedicado unas palabras a Perú «en este momento de transición política», una referencia a la crisis provocada por la destitución de la presidenta Dina Boluarte, destituida el pasado viernes por el Parlamento de Lima, tras días de protestas.

«Rezo para que Perú pueda continuar por el camino de la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional», ha dicho el obispo de Roma.

Por otra parte, León XIV ha recordado a las víctimas de accidentes laborales, coincidiendo con el Día de las Víctimas de Accidentes Laborales en Italia que se celebra cada 12 de octubre en Italia. «Recemos por ellos y por la seguridad de todos los trabajadores», ha manifestado.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Jefe del Tren de Aragua quiere entrar en la paz total de Petro

| Confidencial Noticias | ,
Los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, cofundador del Tren de Aragua, dieron a conocer una carta que envió este delincuente al presidente Gustavo Petro, pidiendo pista para un proceso de paz. Esta solicitud se hace en…
Siga leyendo

Elogios de Roy Barreras a Germán Vargas Lleras

| Periodista Infiltrado | , ,
El excongresista y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, sorprendió a los asistentes en un evento en donde intervino elogiando la gestión de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la república encargo de los temas de infraestructura…
Siga leyendo

Cámara de Representantes condecora a la Corporación Universitaria de Asturias

| Confidencial Noticias | ,
La Institución de Educación Superior, Corporación Universitaria de Asturias, recibió la condecoración y reconocimiento por parte de la Cámara de Representantes con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz de Comendador. El reconocimiento…
Siga leyendo

Consejo de Estado pone límites a las alocuciones sin fin de Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | , ,
La Sección Tercera del Consejo de Estado respondiendo a una tutela interpuesta por un ciudadano, dejó claro que el presidente de la república, Gustavo Petro, no podrá hacer uso de las alocuciones presidenciales de manera indeterminada y sin ningún objetivo…
Siga leyendo

Lo que encontró el INPEC al interior de 123 cárceles del país

| Confidencial Noticias | ,
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desarrolló un megaoperativo simultáneo a nivel nacional, con el firme de garantizar la integridad de sus funcionarios y el orden en 123 cárceles del país, interviniendo 134 pabellones en los que…
Siga leyendo