Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Papa León XIV ha pedido este domingo que en las negociaciones por la paz «se anteponga siempre el bien común de los pueblos». Así se ha expresado desde Castel Gandolfo (Italia) tras rezar el Ángelus.

«Oremos por el éxito de los esfuerzos para poner fin a las guerras y promover la paz; para que, en las negociaciones, el bien común de los pueblos siempre sea lo primero», ha asegurado en referencia a las negociaciones en curso para alcanzar un alto el fuego y la paz entre Ucrania y Rusia.

Precisamente, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron este viernes 15 de agosto en Anchorage (Alaska) pero no alcanzaron ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, si bien se emplazaron a una segunda reunión sin fecha fijada.

En su intervención, el Papa también ha recordado a las víctimas de las inundaciones en Asia. «Estoy cercano a los pueblos de Pakistán, India y Nepal afectados por las violentas inundaciones. Rezo por las víctimas y sus familias, y por todos los que sufren a causa de este desastre», ha apuntado.

Nota recomendada: ¿Hasta dónde nos está llevando la violencia verbal en la política?: responde Luis Emil Sanabria

Por otro lado, ha agradecido a todas las instituciones y asociaciones católicas que aprovechan el verano para educar y transmitir el Evangelio en actividades e iniciativas que involucran a numerosas personas, niños, jóvenes y adultos.

«En este tiempo estival recibo noticias de muchas y variadas iniciativas de animación cultural y evangelización, organizadas a menudo en los lugares de vacaciones. Es hermoso ver cómo la pasión por el Evangelio estimula la creatividad y el compromiso de grupos y asociaciones de todas las edades», ha indicado.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿De quién hablaba María Fernanda Cabal cuando mencionó el término «travestis de la política»?

| Periodista Infiltrado | ,
La senadora María Fernanda Cabal al anunciar los acuerdos en el Centro Democrático con miras a realizar la consulta interna para escoger un candidato único a la presidencia de la república, fue clara en decir que no están dispuestos a permitir que ningún…
Siga leyendo

Armando Benedetti destaca el concepto de la Procuraduría al trámite de la reforma pensional y lanza pullas a sus opositores

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó el pronunciamiento de la Procuraduría en favor del trámite surtido en la plenaria de Cámara de Representantes con el proyecto de reforma pensional devuelto por la Corte Constitucional. “Resulta claro…
Siga leyendo

La senadora Aída Quilcué protagoniza un nuevo caso de «usted no sabe quién soy yo»

| Confidencial Noticias | ,
La senadora Aída Quilcué protagonizó una fuerte discusión con uniformados del Ejército Nacional en un puesto de control sobre una carretera del departamento del Cauca. Cuando los militares le hicieron señales de pare para cumplir con la labor de control…
Siga leyendo

Alfredo Saade será pastor embajador de Colombia en Brasil

| Confidencial Noticias | ,
La presidencia de la república publicó la hoja de vida del Alfredo Saade, designándole en el cargo de embajador de Colombia en Brasil. De esta manera, Saade dejará el cargo de jefe de gabinete del Gobierno Nacional y pasa ahora a la diplomacia del país…
Siga leyendo

Condenan a Diego Cadena pero lo dejan en libertad

| Confidencial Noticias | , ,
El juez tercero de conocimiento de Bogotá dicto fallo condenatorio al abogado del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal, al hallarlo culpable por el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.  …
Siga leyendo