El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha estimado este martes que serán necesarios 70.000 millones de dólares (unos 60.400 millones de euros) para reconstruir la Franja de Gaza tras dos años de una ofensiva por parte del Ejército israelí que se ha saldado con cerca de 67.900 muertos.

A medida que las agencias humanitarias alertan de que la ayuda que entra en el enclave es insuficiente dadas las «grandes necesidades» de la población palestina, el PNUD ha indicado en un comunicado que «hay pocas zonas de Gaza que no hayan sufrido daños por los constantes bombardeos israelíes antes de que entrara en vigor el viernes el alto el fuego».

El representante especial del PNUD para los palestinos, Jaco Cilliers, ha señalado que la destrucción en la zona «constituye el 84 por ciento» y, en algunas partes, llega a alcanzar el 92 por ciento».

En este sentido, ha explicado que son necesarios 20.000 millones de dólares (17.200 millones de euros) de forma urgente para asistir a unos 2,1 millones de personas durante los próximos tres años, tal y como apunta los datos recabados con ayuda de la Unión Europea y el Banco Mundial.

Así, ha destacado que es necesario entregar suministros médicos y agua potable, además de retirar los escombros «ante la posibilidad de que haya artefactos explosivos ocultos».

«Ya hemos movido 81.000 toneladas en unos 3.100 camiones», ha apuntado Cilliers, que ha declarado que con esta medida se busca «ofrecer acceso humanitario a otros actores para que puedan operar» en la zona. «También ayudamos con la retirada de escombros en hospitales y otro tipo de centros que ofrecen servicios sociales», ha dicho.

Así, ha hecho hincapié en que existen «buenos indicios por parte de posibles donantes que apoyarían este proceso de reconstrucción, entre ellos algunos países árabes, pero también europeos», al tiempo que ha instado a la «abrir todos los puntos de acceso a Gaza».

Nota recomendada: Israel y Hamás cierran el primer canje de rehenes

Europa Press

[email protected]
