El Gobierno de República Dominicana ha anunciado este lunes el aplazamiento de la décima Cumbre de las Américas, que debía celebrarse esta misma semana en Punta Cana, a 2026 debido a las actuales dificultades de diálogo que experimenta la región.

«En el año 2022, al momento de asumir la responsabilidad de realizar la (décima) Cumbre de las Américas, eran imprevisibles las profundas divergencias que actualmente dificultan un diálogo productivo en las Américas», ha esgrimido el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que ha alegado asimismo «el impacto causado por los recientes eventos climáticos», entre ellos el huracán ‘Melissa’, a su paso por el Caribe.

La cartera diplomática, que no ha precisado una nueva fecha ni ha aportado más detalles sobre la futura cumbre, ha defendido una decisión que ha sido «consensuada» con Estados Unidos, otros cercanos socios y países «clave» y consultada con la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otras instituciones implicadas en la organización de este evento, y ha asegurado que «todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo».

El Gobierno dominicano ha aprovechado en todo caso para destacar que «ha cumplido cabalmente con todos los requerimientos» adquiridos desde hace tres años, cuando la Asamblea General de la OEA aprobó que Punta Cana fuese la sede la décima cumbre, después de que Los Ángeles, en California, albergara ese mismo año la novena.

El pasado septiembre, las autoridades del país centroamericano anunciaron que Cuba, Nicaragua y Venezuela no habían sido invitadas a esta cumbre, en línea con la anterior en Estados Unidos, para «favorecer la mayor convocatoria y asegurar el desarrollo del foro», y un mes más tarde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en sus redes sociales señaló que se ausentaría del encuentro en Punta Cana alegando que «el diálogo no comienza con exclusiones» y los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe.