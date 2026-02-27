Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Gobierno de China ha recomendado este viernes a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país «lo antes posible» ante el aumento de las tensiones, en medio del refuerzo del despliegue militar estadounidense en la región y las reiteradas amenazas del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre un posible ataque contra Irán.

El Ministerio de Exteriores chino ha señalado que el país hace frente «a un aumento significativo de los riesgos de seguridad externa», antes de recomendar a sus ciudadanos que tampoco viajen por ahora al país asiático.

Asimismo, ha subrayado que sus embajadas y consulados en Irán y los países vecinos darán «la asistencia necesaria» a los ciudadanos chinos que quieran salir del país a través de vuelos comerciales o rutas terrestres, según ha informado la agencia china de noticias Xinhua.

El presidente estadounidense ha puesto sobre la mesa un posible «ataque limitado» a Irán para intentar forzar la mano de Teherán en las negociaciones –que el jueves tuvieron su tercera etapa en la ciudad suiza de Ginebra, con mediación de Omán–, mientras que Teherán ha resaltado que una acción de este tipo sería «un acto de agresión» que derivaría en una respuesta militar «decisiva» por parte de sus fuerzas.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

Nota recomendada: Ratifican condena en China contra 12 activistas condenados por subversión





Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Denuncian la presencia de una mujer que portaba un arma en un evento de Paloma Valencia

| Confidencial Noticias | , ,
La precandidata, Paloma Valencia y su partido, el Centro Democrático, emitieron un comunicado manifestando su preocupación por la presencia de una mujer armada en un acto público en el parque armada José León Armero, en el municipio de Honda (Tolima). En…
Siga leyendo

La candidata Ana Guetío se encuentra sana y salva

| Confidencial Noticias | , ,
La Unidad Nacional de Protección confirmó que la candidata a la Cámara de Representantes, Ana Guetío se encuentra sana y salva. Guetío fue encontrada en el departamento del Cauca gracias a la acción de las autoridades policiales, militares e indígenas de…
Siga leyendo

¿Quién es el exfiscal imputado por acoso sexual a una de sus subalternas?

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación imputó al exfiscal delegado ante Tribunal, Germán Arias Cortés, como presunto responsable del delito de acoso sexual, el cual estaría relacionado con una prolongada secuencia de actos verbales y físicos que vulneraron la…
Siga leyendo

El paradero del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez es todo un misterio

| Confidencial Noticias | , ,
Continúa la preocupación por la desaparición del candidato al Senado, Andrés Vásquez, por el Partido Conservador. El último rastro que se tuvo del aspirante al Senado fue mientras se movilizaba en el sur del departamento del Cesar, en la vía entre el…
Siga leyendo

Daniel Quintero es la sorpresa en la encuesta de Invamer, Noticias Caracol y Bluradio

| Confidencial Noticias | , ,
La última encuesta de intención de voto realizada por la firma Invamer, publicada por Noticias Caracol y Bluradio, preguntó por quienes votarían en las consultas presidenciales, una de ellas, la del Frente Por la Vida, donde la sorpresa del momento fue el…
Siga leyendo