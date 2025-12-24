Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

Foto: @NotiBoliviaCom

Al menos ocho personas han sido detenidas en las protestas que han tenido lugar este martes en La Paz contra las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente boliviano, Rodrigo Paz, entre ellas el fin del subsidio al diésel.

La Policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para contener a los manifestantes, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, que ya ha anunciado que continuarán las protestas después de que no haya prosperado las primeras conversaciones con el Gobierno.

Los momentos más tensos de la jornada de protestas del martes han tenido lugar cuando un grupo de manifestantes intentó entrar en la acordonada Plaza Murillo, donde se encuentra la del sede del Gobierno, y para ello detonaron pequeños dispositivos de dinamita, hiriendo a varios agentes.

Horas después de estos enfrentamientos, representantes de la COB se reunieron con el presidente Paz y otros miembros con el Gobierno, sin que se produjeran avances de ningún tipo en la principal demanda, la derogación de Decreto 5503, que incluye el fin de las ayudas al diésel junto a otro centenar de disposiciones.

Nota recomendada: Incautan en Kennedy 80 kilos de pólvora

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ha contado al salir de la reunión que el Gobierno les ha hecho saber que no hay intención alguna de acceder a estas demandas. Posteriormente, el sindicato ha anunciado que continuarán con las medidas presión porque el decreto es «totalmente neoliberal» y «pasará factura».

Europa Press

