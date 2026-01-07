Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Al menos 36 personas, incluidos dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes, han muerto desde el inicio hace más de una semana de las protestas en una treintena de provincias del país centroasiático debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de Derechos Humanos.

La asociación de defensa de los Derechos Humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, ha informado este martes de que en los diez primeros días de protestas se han contabilizado 36 muertes, todas de manifestantes a excepción de dos agentes, y al menos 2.076 detenciones.

El grupo ha señalado en su balance diario que 92 localidades de 27 provincias han sido escenario de concentraciones y ha denunciado que la violencia de las fuerzas de seguridad se ha extendido a hospitales y centros de salud, donde «algunas instalaciones han sido intervenidas y atacadas».

Te puede interesar: Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de tener una «cámara de tortura» en Caracas

Este mismo martes ha trascendido que un hospital de la capital iraní, Teherán, ha sido objeto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía para dispersar a la multitud congregada, si bien la dirección del centro sanitario ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de notiicas ISNA que «el reflejo natural de los manifestantes fue alejar (el gas)» y «como resultado, algunas de estas sustancias llegaron involuntariamente al hospital».

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo