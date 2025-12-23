Ir al contenido principal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este martes de forma oficial un nuevo paquete con miles de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein después de que la retirada de algunas fotografías desatara críticas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, que aparecía en algunas imágenes.

Ahora el Gobierno ha sacado a la luz otras 30.000 páginas más de documentos vinculados al caso, pero ha alertado en un comunicado de que algunos de estos archivos «contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump».

«Las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente. Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia está publicando estos documentos teniendo en cuenta las protecciones legales requeridas para proteger a las víctimas de Epstein», ha indicado.

Este mismo martes, Trump ha criticado la publicación de muchas de las fotografías que aparecen en los archivos por considerar que pueden «arruinar la reputación de personas inocentes» únicamente por aparecer junto a Epstein.

Nota recomendada: Departamento de Justicia publica documentos del caso Epstein

En este sentido, ha hecho alusión a que Epstein –condenado por abuso sexual y tráfico de menores– estaba «por todas partes en Palm Beach, por lo que mucha gente se cruzaba con él antes o después». «Muchos están enfadados por la publicación de estas fotos porque hay muchas personas que no tenía nada que ver con él pero aparecen en alguna imagen porque estaban en la misma fiesta», ha apuntado. «Esto arruina la reputación de personas inocentes», ha añadido.

El Departamento de Justicia publicó el sábado otra tanda de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores que dirigía Epstein. Sin embargo, cientos de páginas de estos nuevos documentos están totalmente en negro.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra –hermano de Carlos III–, el expresidente estadounidense Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

