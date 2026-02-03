Ir al contenido principal

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, sostuvieron la reunión se tenía en el Despacho Oval, dando cumplimiento a la cita que mucho se ha esperado y de la que tantas expectativas

En su cuenta de X, el presidente de la república, Gustavo Petro, divulgó un video en donde se le observa caminar al lado de su homólogo de los Estados Unidos por los pasillos de la Casa Blanca.

La cita se dio tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios, y la posterior inclusión a Gustavo Petro en la Lista Clinton, lo mismo que a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El presidente Petro divulgó una foto en su cuenta de X donde se puede ver una carpeta que le dio el Gobierno de Estados Unidos.

«Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia. Donald Trump», dice la carpeta, la cual contiene una fotografía de ambos presidentes dándose un fuerte estrechón de manos.

Nota recomendada: Donald Trump augura una reunión «buena» con Petro

Ambos mandatarios conversaron de forma muy tranquila, y tuvieron la oportunidad de despejar las dudas que existían frente a Colombia y su lucha contra el narcotráfico.

