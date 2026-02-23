

Imagen: Vernon Yuen/Nexpher Images/ZUMA/picture alliance

El Tribunal de Apelaciones de Hong Kong ha ratificado este lunes la condena contra doce de los 45 activistas contra los que pesaban sentencias por subversión en el marco de la polémica ley de Seguridad Nacional aprobada por Pekín y que endureció las penas por este tipo de delitos.

Estos doce activistas, que formaban parte de los 45 que fueron condenados en noviembre de 2024 –de un total de 47–, buscaban así lograr una reducción de las penas o una completa exoneración, si bien estos intentos han sido frustrados.

Las fuerzas de seguridad han protagonizado un fuerte despliegue policial frente a los juzgados del distrito hongkonés de West Kowloon dada la relevancia de los activistas, que forman parte los ’47 de Hong Kong’ –que eran activistas, legisladores, activistas y concejales–.

Todos ellos fueron acusados en 2021 de conspiración para cometer subversión por su participación en las primarias preelectorales celebradas en 2020 antes de las elecciones generales de Hong Kong.

El tribunal ha ratificado así las condenas al considerar que las primarias constituían un «arma letal» destinada a conquistar la mayoría en el Consejo Legislativo, vetar sistemáticamente los presupuestos públicos y forzar la dimisión del jefe del Ejecutivo.

Las autoridades argumentan que estas primarias y el resto planes para rechazar los presupuestos generales de Hong Kong o exigir la dimisión de la líder de la región, Carrie Lam, son parte de un intento por derrocar al Gobierno, delito contemplado en la ley de seguridad nacional redactada por Pekín, bajo la cual ya han sido detenidas desde su promulgación, en junio de 2020, casi un centenar de personas.

