El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha rechazado las críticas vertidas este sábado contra Naciones Unidas por su homólogo estadounidense Marco Rubio y defendido la importancia de la institución internacional.

Wang rechazó la opinión trasladada por Rubio de que la ONU «no tiene respuestas» a los desafíos globales y, si bien coincide en que hace falta cierta reforma, ni mucho menos se ha mostrado tan drástico como el secretario de Estado de EEUU.

«Nadie tiene derecho a destruir o a derribar el sistema de Naciones Unidas» porque es una «plataforma donde todas las naciones tienen voz y derechos».

«Al reformar y mejorar la gobernanza global, el multilateralismo debe ser siempre la base. La monopolización del poder por parte de unos pocos países es simplemente impopular», ha declarado Wang desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde Rubio habló minutos antes.

«La ONU no es perfecta en su forma actual, pero sigue siendo la organización internacional e intergubernamental más universal y con mayor autoridad del mundo», afirmó.

En otra respuesta a Rubio, Wang ha aducido que las grandes potencias deberían «tomar la iniciativa en la promoción de la igualdad en lugar de imponer su voluntad a los demás».

El ministro de Exteriores chino extendió esta postura de conciliación a las relaciones entre China y Europa: «Somos socios. No somos rivales sistémicos ni competidores estratégicos. Socios», ha insistido Wan antes de recordar que el volumen comercial diario entre ambas partes no deja de crecer. Cualquier percepción de rivalidad «es una forma de pensar muy negativa y no es beneficiosa».

Europa Press

Guillermo Rojas, un militar que encontró en la educación virtual un motor para su vida

| Confidencial Noticias | ,
La historia de Guillermo Antonio Rojas Avilés, militar del Ejército Nacional de Colombia que ostenta el grado de sargento segundo, y profesional con múltiples títulos universitarios, podría leerse como una crónica de superación escrita a pulso, de esas que…
Capturan a un estadounidense integrante de una red de tráfico de armas en Colombia

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional adelantó operativos simultáneos en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca) entre el 5 y el 12 de febrero de 2026. La operación se hizo en coordinación con la agencia HSI (Homeland Security Investigations), la Fiscalía General de la Nación y…
Gobierno Petro dice no necesitar ayuda internacional por inundaciones

| Europa Press | ,
El Gobierno ha asegurado este viernes que «no se requiere un llamamiento internacional» ante la emergencia causada por las inundaciones y el frente frío que azotan varias regiones del país, ya que se trata de «un instrumento técnico que solo procede cuando…
MinTrabajo dice que la suspensión al aumento del salario mínimo «es inhumana»

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida del Consejo de Estado de suspender el decreto que aumenta el salario mínimo en un 23%, «de inhumana». «La decisión del Consejo de Estado es inconstitucional, irresponsable e inhumana. ¡Vamos a…
«No sea cobarde»: Benedetti al general (r) Edwin Urrego

| Europa Press | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha instado a Edwin Urrego, el general de la Policía acusado de tramar un complot contra el presidente, Gustavo Petro, que asuma su responsabilidad y vincule su expulsión a ciertas operaciones que han afectado al…
