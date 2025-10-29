Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha reclamado una «reforma integral y eficaz» de los métodos de la Policía brasileña tras el cruento operativo de este martes contra la organización criminal Comando Vermelho en dos barrios de favelas en la zona norte de Río de Janeiro, que ha dejado ya más de 130 muertos.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha señalado que si bien es consciente de los desafíos de lidiar con este tipo de organizaciones, las numerosas muertes –«que afectan de manera desproporcionada a personas negras»– suscita preguntas sobre cómo se llevan a cabo esas operaciones.

«Durante décadas, la alta letalidad asociada a la labor policial en Brasil se ha normalizado (…) Brasil necesita acabar con el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de seguridad pública estén en sintonía con los patrones internacionales sobre el uso de la fuerza», ha señalado en un comunicado.

Turk ha explicado que esa reforma pasa por una estrategia basada en el respeto de los Derechos Humanos. «Cualquier uso de la fuerza potencialmente letal deber estar en línea con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación», apunta el alto comisionado.

«La fuerza letal solo ha ser utilizada cuando sea estrictamente necesaria para proteger vidas o evitar daños graves», ha incidido el funcionario de Naciones Unidas, quien también ha apuntado hacia la necesidad de las autoridades brasileñas de abordar el «racismo sistémico» que sufren en el país las personas negras.

Según cifras de Naciones Unidas, las muertes de personas negras a manos de la Policía en Brasil «no solo generalizadas, sino que también se cometen de manera sistemática» y estima que unas 5.000 mueren cada año por la violencia policial, principalmente jóvenes negros que viven en áreas empobrecidas.

Nota recomendada: Operativo de la Policía en Rio de Janeiro deja más 60 muertos

«Las reformas son urgentes y necesarias para evitar que se repita. Estas violaciones no pueden quedar impunes», ha subrayado Turk.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Julián López se amarra a su curul tras conocer la sanción del Partido de la U

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, se amordazó la boca y se amarró a su curul en señal de protesta por la decisión del Partido de la U, sancionándole durante tres meses sin derecho al voto y a hablar desde su curul. El Comité de…
Siga leyendo

Minsalud señala a la Comisión Séptima del Senado de inoperante

| Confidencial Noticias | , ,
Tras la aprobación de la proposición de la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, de aplazar la discusión del proyecto de reforma a la salud, hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables o comprobables, es decir hasta que se tramite…
Siga leyendo

Daniel Quintero presentará una tutela para que le permitan inscribir su candidatura

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció la radicación de una tutela para que se le garantice la inscripción de su movimiento por firmas para aspirar a la presidencia de la república. “Vamos a pedir como medida cautelar que se nos permita…
Siga leyendo

Juan Carlos Losada señala a Sayco de utilizar la base de datos de compositores con fines políticos

| Confidencial Noticias | , ,
El representante a la cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, denunció el supuesto uso de la base de datos de los autores y compositores colombianos que está en manos de Sayco. Según dijo el representante, la sociedad habría enviado una serie…
Siga leyendo

¿De qué debatieron María Fernanda Carrascal, Guillermo Rivera, Esteban Salazar y Luis Fernando Ulloa?

| Oscar Sevillano | , ,
Confidencial Noticias, en alianza con la Universidad Central y la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), convocó a un primer grupo de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá para conocer algunas de las ideas que les llevarían a la…
Siga leyendo