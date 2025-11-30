Ir al contenido principal

La Policía venezolana ha detenido este sábado a José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el principal sindicato del país suramericano, según denuncian organizaciones de derechos humanos.

El Observatorio Venezolano de la Libertad Sindical ha difundido una grabación de una cámara de seguridad en el que agentes se llevan a una persona, aunque no es posible identificar si se trata de Torres.

«En este video se ve que se llevan esposado al máximo dirigente sindical de la histórica central obrera del país. José Elías Torres es delegado ante OIT y participa activamente en todas las instancias que promueven el diálogo social», ha destacado el OVLS en su cuenta en X.

Medios venezolanos afines a la oposición han informado de que los agentes han entrado en su apartamento y se han llevado a Torres en un procedimiento que, según el Observatorio, carecía de razones que justificaran la privación de libertad de un dirigente sindical reconocido por su defensa de los derechos laborales. «No hay razón para detener a un dirigente sindical comprometido con la defensa de los derechos de la clase trabajadora», ha argumentado.

Fuentes de la CTV consideran que la detención es un mensaje disuasivo contra la acción sindical, especialmente en un contexto donde las reclamaciones por mejores condiciones de empleo, salario y bienestar.

El máximo responsable de la CTV es el presidente del sindicato, Carlos Ortega, quien tuvo que salir «obligatoriamente» del país, según ha denunciado el propio Torres.

La ONG venezolana Provea ha exigido la liberación de Torres y ha denunciado un «creciente cierre del espacio cívico y obstáculos para los derechos a la asociación y sindicación». Además, ha recordado que hay «decenas» de dirigentes sindicales detenidos y procesados y más de 3.000 líderes del movimiento laboral víctimas de amenazas y hostigamiento durante el gobierno de Nicolás Maduro.

