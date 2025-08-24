Ir al contenido principal

Los dirigentes opositores venezolanos Tomás Guanipa y Henrique Capriles han anunciado este domingo la puesta en libertad de trece presos considerados presos políticos, detenidos durante las protestas posteriores a las elecciones de julio del año pasado, en las que el presidente Nicolás Maduro obtuvo la reelección pese a las denuncias de fraude.

Los liberados son Rafael Ramírez y Pedro Guanipa, a quienes se les ha concedido el beneficio de casa por cárcel, según ha publicado en redes sociales el hermano del segundo y dirigente opositor Tomás Guanipa.

Por su parte, Capriles ha publicado que igualmente han sido excarcelados Américo De Grazia, Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo y Gorka Carnevalli. Asimismo, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Ramírez, Guanipa y David Barroso recibieron el beneficio de casa por cárcel, es decir, prisión domiciliaria.

El Gobierno italiano ha confirmado la liberación de los italo-venezolanos Americo de Grazia y Margarita Assenza. Sin embargo, ambos deberán declarar este lunes ante el tribunal, por lo que se les ha impedido abandonar Caracas, según el comunicado italiano.

«Así como la soberanía territorial es sagrada, la democracia y lo que ella significa también debe ser sagrada ¡Qué no hayan más presos políticos!», ha publicado Capriles en sus redes sociales para celebrar las excarcelaciones.

Capriles considera que es «otro paso más en favor de quienes están tras las rejas». «Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos», ha prometido.

Nota recomendada: Maduro sacara milicianos a patrullar en Venezuela

Tomás Guanipa, por su parte, ha celebrado la noticia y ha recordado las «situaciones difíciles» que atraviesan las familias de los presos políticos. «Hoy celebramos la libertad de hermanos de vida. Este año ha sido de dolor para todos. Ser familiar de presos políticos es otra forma de estar encarcelado. La vida cambia. La incertidumbre y la angustia es permanente», ha denunciado.

«Llevar comida y medicinas a diario y en dos cárceles distintas, es un esfuerzo enorme. En estas situaciones vemos lo mejor del ser humano y también lo peor. Mientras algunos luchamos sin descanso por su liberación otros los utilizan morbosamente como banderas para ganar simpatías, sin importarles su situación, ni cómo ayudarlos (…). Venezuela encontrará su camino hacia la libertad. Juntos lo lograremos», ha remachado.

Europa Press

