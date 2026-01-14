El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha anunciado este miércoles la excarcelación de 14 periodistas y reporteros gráficos, detenidos en su mayoría en el marco de las protestas que estallaron en el país latinoamericano tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El sindicato ha detallado en varias publicaciones en redes sociales que entre los excarcelados se encuentra Julio Balza, reportero gráfico del equipo de María Corina Machado, así como Gabriel González, que también forma parte del equipo de prensa de la opositora venezolana.

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, ha confirmado en redes sociales que Balza y González han sido excarcelados tras permanecer entre rejas desde enero y junio de 2024, respectivamente.

Entre los nombres también se encuentra el exreportero del diario ‘Últimas Noticias’ Ramón Centeno, detenido en febrero de 2022 mientras investigaba las redes de narcotráfico en el país, así como el exdirector del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, y el periodista Luis López, ambos detenidos durante las protestas.

También han sido excarcelados Roland Carreño, periodista y dirigente del opositor Voluntad Popular; Rafael García Márvez, presidente de la Asociación de Columnistas del estado de Carabobo y articulista de El Carabobeño; así como Leandro Palmar y Salvador Cubillán, informador y camarógrafo detenidos durante las protestas en la ciudad de Maracaibo.

De la misma forma, han salido de la cárcel el periodista y profesor universitario Carlos Marcano; el periodista Carlos Julio Rojas, así como la periodista Nakary Ramos y su pareja, el camarógrafo Gianni González, ambos trabajadores en el portal de noticias Impacto Venezuela.

El sindicato estima que hay un total de 24 periodistas, comunicadores y trabajadores del sector que permanecían detenidos «ilegal y arbitrariamente» en las cárceles venezolanas.

