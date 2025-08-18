Ir al contenido principal

El candidato opositor Rodrigo Paz Pereira ha dado la sorpresa al encabezar la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Bolivia con más de un 30 por ciento de los votos, según los datos preliminares con casi el 92 por ciento escrutado.

De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) ha obtenido cerca del 32 por ciento de apoyos, y se disputará la ronda final de los comicios con el expresidente Jorge Tuto Quiroga, aspirante por Alianza Libre, que le sigue con un 27 por ciento de los votos.

En tercer lugar ha quedado con algo más del 20 por ciento de los apoyos Samuel Doria, que concurría a estas elecciones con Alianza Unidad, y que ya ha anunciado que apoyará a Paz Pereira en la segunda vuelta, prevista para el próximo 19 de octubre.

Nota recomendada: Gobierno y oposición en Bolivia esperan elecciones en medio de protestas de los fans de Morales

«A lo largo de la campaña dije que si yo no entraba a la segunda vuelta, iba a apoyar quien llegara primero si este no era del (Movmiento al Socialismo) MAS. Ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra», ha señalado durante una comparecencia en la que ha asumido su derrota y se ha comprometido a respaldar «toda iniciativa que ayude al país a salir de la crisis».

El cuadro se completa con Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular; y Manfred Reyes Villa, de APB – Súmate; con un 8 y un casi un 7 por ciento, respectivamente, mientras que se confirma la estrepitosa caída del MAS con apenas un 3 por ciento de los apoyos que ha recibido el exministro y candidato respaldado por el presidente Luis Arce, Eduardo del Castillo.

Por su parte, Johnny Fernández, por La Fuerza del Pueblo; y Pavel Aracena con la formación Libertad y Progreso-ADN, han cosechado ambos un 1,6 por ciento de votos.

Puede leer: Gobierno de Bolivia denuncia a una juez por favorecer a Evo Morales

Más de 7,9 millones de ciudadanos estaban convocados este domingo a las urnas, en unos comicios que marcan un punto de inflexión político en un país dominado desde hace casi dos décadas por el MAS que en su día lanzó el expresidente Evo Morales y que ha quedado roto por las luchas fratricidas.

Europa Press

