Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha acordado «seguir trabajando» en temas comerciales con Washington y Ottawa en su primer cara a cara con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial de 2026 que se ha celebrado en Washington.

Sheinbaum, que ha calificado en la red social X de «excelente» la reunión tripartita con el magnate y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha detallado que durante el encuentro han dialogado sobre «la buena relación» que tienen los tres países.

La reunión, celebrada a puerta cerrada en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, se produce después de que Trump sugiriera que podría dejar expirar el tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos (T-MEC) y en un momento en el que el país latinoamericano sigue con las negociaciones sobre los aranceles del 30 por ciento que el republicano impuso a los productos mexicanos.

La presidenta mexicana tenía previsto reunirse con su homólogo estadounidense durante la cumbre del G7 que se celebró en Canadá en junio, si bien el encuentro no se produjo debido a la repentina marcha de Trump ante las tensiones entre Israel e Irán.

Nota recomendada: Venezuela intercepta una aeronave en la frontera con Colombia

Estados Unidos ha atacado numerosas narcolanchas en la región del Caribe para combatir el narcotráfico y ha designado recientemente como organización terrorista al Cártel de los Soles por sus supuestos vínculos con las autoridades de Venezuela.

Sheinbaum ya rechazó en noviembre una eventual intervención militar de Washington en suelo mexicano después de que el magnate asegurara en la red social Truth Social que estaría «orgulloso» de ordenar ataques similares contra narcotraficantes en México.

Las relaciones entre ambos países también se han visto empañadas en los últimos meses por las redadas migratorias lanzadas por la Administración Trump, que han generado fuertes protestas en Estados Unidos. Sheinbaum, que ha tildado de «injustas» estas políticas, ha recordado que es gracias a la mano de obra migrante que se mantienen los cultivos en muchos estados, entre ellos California.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Desmantelan red criminal que tramitaba visas falsas en diferentes países

| Confidencial Noticias | , ,
El trabajo coordinado entre las autoridades de distintos países del hemisferio permitió poner al descubierto una organización criminal transnacional que delinquía desde distintas ciudades de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia. La…
Siga leyendo

Abelardo de la Espriella no llevará su nombre a una consulta

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial y abogado, Abelardo de la Espriella, descartó su participación en la consulta de la centro derecha en el mes de marzo. De la Espriella considera que tiene una base sólida de 5 millones de firmas que respaldaron su aspiración, un…
Siga leyendo

Aída Merlano pagará 3 años y 5 meses de cárcel

| Confidencial Noticias | , ,
La jueza 18 penal de circuito de Bogotá avaló un preacuerdo al que llegaron la Fiscalía General de la Nación y la excongresista Aida Merlano. La excongresista aceptar su responsabilidad en el delito de fuga de presos, por lo cual pagará pena de 42 meses y…
Siga leyendo

CNE permite que Progresistas se una al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a Progresistas, el partido encabezado por la senadora María José Pizarro, a integrarse al Pacto Histórico. Con esta determinación, la colectividad de izquierda pasa a reunir cuatro partidos bajo su personería…
Siga leyendo

Llaman a juicio al exsenador Arturo Char

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Arturo Char, investigado por concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. El máximo tribunal de la Justicia en Colombia abrió investigación al congresista del departamento del…
Siga leyendo