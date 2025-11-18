Ir al contenido principal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado este martes una eventual intervención militar de Estados Unidos en suelo mexicano, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, dijera que estaría «orgulloso» de ordenar ataques contra supuestos narcotraficantes en el país vecino, en el marco del despliegue militar estadounidense en la región.

«No va a ocurrir», ha zanjado la mandataria mexicana durante una rueda de prensa en la que ha subrayado que Washington únicamente intervendría en caso de que ella lo pidiera. «Y nosotros no lo vamos a permitir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero», ha concluido.

Sheinbaum ha explicado que su homólogo estadounidense «ha sugerido en varias ocasiones» una intervención militar de Estados Unidos en México, «lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos». «Pero le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero», ha declarado.

Así, ha insistido en que el mensaje que su gabinete ha trasladado a la Administración Trump es que el entendimiento mutuo «es de colaboración y de coordinación». «Queda muy claro el respeto a la soberanía, a nuestra territorialidad, y que hay colaboración y coordinación sin subordinación», ha asegurado.

Estados Unidos ha desplegado un importante contingente militar en la región para combatir el narcotráfico. En más de una veintena de ataques militares contra supuestos narcotraficantes en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico han muerto 83 personas, según el recuento basado en los comunicados oficiales.

Europa Press

