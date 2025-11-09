Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: https://www.bbc.com

El director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness, han presentado su dimisión en medio de la polémica sobre la emisión de un discurso fragmentado del presidente de EEUU, Donald Trump, en el que parecía alentar explícitamente a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio durante la incursión de enero de 2021 en la sede del Legislativo norteamericano.

«La BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final», ha escrito Davie en su carta de despedida, publicada por el mismo medio británico.

Nota recomendada: Rodrigo Paz se posesiona como presidente de Bolivia

El diario The Telegraph fue el encargado de destapar la polémica al publicar detalles de un memorándum interno filtrado de la BBC que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump con un mensaje manipulado. El documento estaba firmado por Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de normas editoriales de la emisora, que abandonó el cargo en junio.

La frase original de Trump, «Vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas» se convirtió, tras su paso por la sala de edición del programa de documentales Panorama, en «Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos como demonios», y así fue emitida el año pasado. Las dos secciones del discurso que fueron editadas juntas tenían una diferencia de más de 50 minutos.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ha lamentado la dimisión de Davie en «día triste para la BBC». En su comentario a la cadena que dirige, Shah dice comprender la «presión constante a la que está sometido Davie, «tanto a nivel personal como profesional, que le ha llevado a tomar esta decisión hoy».

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«No veo el país como lo miran los contradictores del Gobierno»: Guillermo Rivera

| Confidencial Noticias | , , ,
El exministro del Interior y exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre la situación del país, dejando claro que su manera de ver a Colombia, es muy diferente a la del pesimismo y de los…
Siga leyendo

¿Por qué se pelean ahora en el Centro Democrático?

| Confidencial Noticias | , ,
Una vez más salieron a flote las diferencias entre los precandidatos del Centro Democrático, que aspiran a alzar las banderas del uribismo en la campaña presidencial de 2026. En esta ocasión, la disputa la inició el precandidato Miguel Uribe Londoño,…
Siga leyendo

Miguel Uribe Londoño promete culminar obras en Antioquia como el Túnel del Toyo

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, en su reciente visita en el departamento de se comprometió a que sí es elegido presidente de la república, se dará a la tarea de culminar las obras que son importantes para la región como la…
Siga leyendo

Petro confirma incautación al narcotráfico en mar abierto y crítica bombardeos de Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la incautación de 1,8 toneladas de cocaína en una operación conjunta con El Salvador, ejecutada en las aguas del océano Pacífico, que se ha saldado «con cero muertos», en una velada crítica a las operaciones…
Siga leyendo

«Ningún funcionario público puede alzarle la mano a un candidato en campaña»: Procurador

| Confidencial Noticias | , ,
En el podcast La Lupa Confidencial de Confidencial Noticias, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explica el llamado que hace junto al registrador, Hernán Penagos, para que se calmen los ánimos en medio de la campaña política y se ejerza una…
Siga leyendo