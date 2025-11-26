Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional han resultado heridos en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington DC, cerca del edificio de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha dicho en un primer momento a través de su perfil en la red social X que dos de sus militares desplegados en Washington DC habían sucumbido a las heridas pero minutos después se ha retractado, subrayando que está «recibiendo informes contradictorios» sobre su estado.

«Proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez recibamos información más completa», ha añadido. Cabe mencionar que la publicación en la que el republicano informaba de su fallecimiento ha sido compartida por la Casa Blanca.

Minutos antes, Trump, que actualmente se encuentra en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias en su mansión de Mar-a-Lago, ha declarado que «el animal que ha disparado a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido».

Asimismo, ha expresado a través de Truth Social que, «independientemente de ello, pagará un precio muy alto». «Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden», ha dicho.

Por su parte, la Policía de Washington DC, que ha señalado que el incidente ha tenido lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca, ha indicado que «un sospechoso está bajo custodia». Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto, por lo que se desconocen las causas del suceso.

Nota recomendada: Casa Blanca pide a la Fiscalía de Colombia investigar los posibles nexos de las disidencias con funcionarios del gobierno Petro

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen de la Administración Trump en la capital, y que ha expandido a otras ciudades de todo el país.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Fiscalía presentará imputación de cargos a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
La Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de la solicitud de imputación de cargos contra los exministros -del Interior- Luis Fernando Velasco y -de Hacienda-, Ricardo Bonilla. El ente investigador hará la diligencia judicial en el marco de la…
Siga leyendo

Condenan a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe en un fallo de segunda instancia a 28 años de cárcel por la creación y promoción del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De acuerdo con la sentencia de 307 páginas con ponencia del magistrado René…
Siga leyendo

En Colombia 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso telefónico

| Confidencial Noticias | ,
Un reciente estudio de la aplicación Truecaller revela cifras preocupantes sobre el acoso telefónico hacia las mujeres en Colombia, un fenómeno que se ha convertido en una forma persistente de violencia digital. Nueve de cada diez mujeres en el país han…
Siga leyendo

Petro niega nexos de su gobierno con las disidencias y ordena a los militares cortar relaciones con la Policía

| Confidencial Noticias | ,
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X negó cualquier vínculo de miembros de Gobierno con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá. “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y…
Siga leyendo

Presidente del Senado pide investigar posibles nexos entre militares y las disidencias

| Confidencial Noticias | ,
El presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, manifestó su preocupación por los posibles vínculos que pueden existir entre integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con las disidencias de las Farc. García Turbay…
Siga leyendo