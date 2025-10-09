Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto viajar en los próximos días a Israel para celebrar sobre el terreno el acuerdo de paz que ya han firmado el Gobierno de Benjamin Netanyahu y el grupo palestino Hamás, tal como ha adelantado este jueves la Presidencia israelí.

La oficina del presidente, Isaac Herzog, ha informado en un comunicado de la cancelación de un acto fijado en la agenda para el domingo ante la «próxima visita» de Trump, en vista también de «la esperada liberación de los rehenes» que aún siguen en la Franja de Gaza.

Nota recomendada: Europa aplaude acuerdo entre Israel y Hamas

Trump instigó el actual plan de paz y, de hecho, fue él quien anunció el acuerdo el miércoles por la tarde, tras varios días de contactos indirectos entre las partes en Egipto. La oficina de Netanyahu ha declarado abiertamente en redes sociales que el mandatario estadounidense debe ganar el premio Nobel de la Paz porque «se lo merece».

Netanyahu también ha invitado a Trump a pronunciar un discurso ante el Parlamento en su futura visita a Israel, sin aludir a fechas, después de una conversación «emotiva» en la que ambos se felicitaron por un «logro histórico» que aún está por concretarse.

Puede leer: Trump anuncia que Hamás e Israel firman la primera fase de una eventual paz





