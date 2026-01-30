Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva que permite a su Ejecutivo imponer aranceles a los productos de aquellos países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

«Se podrá imponer un derecho ‘ad valorem’ adicional a las importaciones de mercancías que sean productos de un país extranjero que venda o suministre, directa o indirectamente, petróleo a Cuba», ha señalado en un texto difundido por la Casa Blanca.

El mandatario ha tomado esta decisión alegando que «la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior» del país norteamericano, lo que le ha llevado asimismo a declarar la «emergencia nacional».

«El Gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a Estados Unidos. El régimen se alinea con numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos, a los que proporciona apoyo», ha denunciado Trump en un documento que cita al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y al partido-milicia chií libanés Hezbolá, así como las autoridades de Irán, Rusia y China.

Para llevar a cabo este sistema arancelario, el magnate ha encargado al Departamento de Comercio que identifique los países que puedan estar suministrando crudo a la isla, mientras que serán los altos funcionarios de la Administración estadounidense los que determinen qué gravámenes deben imponerse a cada uno de ellos.

La medida de Trump se produce horas después de haber mantenido una «productiva» conversación telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien ha defendido recientemente la decisión de la petrolera estatal, Petróleos de México (Pemex) de seguir enviando crudo a La Habana, en contra de los intereses de Washington.

Cuba ha visto reducido su abastecimiento de petróleo desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas. Días después de la operación militar estadounidense, Trump emplazó a las autoridades cubanas a «llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde», asegurando que «no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡nada!».

Europa Press

[email protected]
