Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan un nuevo momento de tensión tras recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que lanzó fuertes críticas contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y cuestionó abiertamente la política antidrogas del país.

Las afirmaciones fueron realizadas por Trump a bordo del Air Force One, durante un desplazamiento oficial, en un contexto regional marcado por la captura de Nicolás Maduro y por el debate sobre el rumbo de varios gobiernos latinoamericanos. En sus declaraciones, el jefe de la Casa Blanca sugirió que la actual administración colombiana enfrenta un escenario de presión internacional creciente si no se producen cambios en su estrategia frente al narcotráfico.

#ÚLTIMASNOTICIAS: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo lo siguiente sobre Colombia: "Está gobernada por un hombre enfermo, eso no durará mucho". pic.twitter.com/VJ8oEzt9d7 — Confidencial Noticias (@confidencialcol) January 5, 2026

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo», señaló.

El mandatario norteamericano también insinuó que su administración evalúa medidas más severas contra gobiernos que, a su juicio, no colaboren de manera efectiva en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos. En esa línea, no descartó una operación similar a la efectuada en Venezuela, pero en territorio colombiano. Aunque no precisó cuáles serían esas acciones, sus palabras generaron inquietud en círculos políticos y diplomáticos.