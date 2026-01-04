Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan un nuevo momento de tensión tras recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que lanzó fuertes críticas contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y cuestionó abiertamente la política antidrogas del país.

Las afirmaciones fueron realizadas por Trump a bordo del Air Force One, durante un desplazamiento oficial, en un contexto regional marcado por la captura de Nicolás Maduro y por el debate sobre el rumbo de varios gobiernos latinoamericanos. En sus declaraciones, el jefe de la Casa Blanca sugirió que la actual administración colombiana enfrenta un escenario de presión internacional creciente si no se producen cambios en su estrategia frente al narcotráfico.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo», señaló.

Nota relacionada: Donald Trump lanza advertencia a Petro: «Tiene que cuidarse»

El mandatario norteamericano también insinuó que su administración evalúa medidas más severas contra gobiernos que, a su juicio, no colaboren de manera efectiva en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos. En esa línea, no descartó una operación similar a la efectuada en Venezuela, pero en territorio colombiano. Aunque no precisó cuáles serían esas acciones, sus palabras generaron inquietud en círculos políticos y diplomáticos.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo

Gobierno eliminaría prima de servicios a los congresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el…
Siga leyendo