El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EEUU complete el proceso de «adquisición» del territorio.

Trump ha terminado por desatar su ira contra las maniobras que plantean los países afectados por los nuevos aranceles. Se trata de la llamada Operación Resistencia Ártica, ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien ha declarado este despliegue, directamente, como una «amenaza» para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, ha avisado además que este arancel adicional del 10 por ciento subirá a partir del 1 junio a un 25% y «deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia» por parte de Estados Unidos, ha hecho saber el mandatario en su plataforma Truth Social.

La Casa Blanca había afirmado este jueves que el reciente despliegue de tropas por parte de estos países no altera el deseo manifiesto del presidente estadounidense, Donald Trump, de adquirir Groenlandia mientras que el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, a cuyo reino pertenece la isla ártica, anunció el miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una «solución común» a los desacuerdos.

