Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará el próximo martes, 31 de marzo, tres días de visita oficial a China durante el que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en una muestra de acercamiento de relaciones tras meses de tensión por la guerra arancelaria declarada a principios de año por el mandatario norteamericano.

La Casa Blanca ha concretado este viernes el viaje que Trump avanzó a finales de enero. «Ahora la relación es excelente», aseguró el presidente estadounidense. Cabe recordar que Trump y Xi mantuvieron una reunión en octubre del año pasado en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, concretamente en los aledaños de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump se quedará en China hasta el 2 de abril, según el comunicado de la Administración estadounidense, publicado el mismo día en que el Tribunal Supremo de EEUU ha rechazado la legalidad de gran parte de los aranceles del mandatario estadounidense.

La más alta instancia judicial del país se ha pronunciado este viernes en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en lo que supone la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

Nota recomendada: Los países africanos a los que China no cobrará aranceles

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Siga leyendo

Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría

| Confidencial Noticias | ,
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia. «Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción…
Siga leyendo

Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Siga leyendo

Pacto Histórico anuncia la creación de una plataforma electoral paralela a la del CNE

| Confidencial Noticias | , ,
Los candidatos del Pacto Histórico, junto con sus actuales congresistas manifestaron su preocupación por supuestos actos de violencia que han padecido sus militantes en medio de la campaña electoral. «Queremos llamar la atención sobre la necesidad de…
Siga leyendo