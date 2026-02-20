El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará el próximo martes, 31 de marzo, tres días de visita oficial a China durante el que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en una muestra de acercamiento de relaciones tras meses de tensión por la guerra arancelaria declarada a principios de año por el mandatario norteamericano.

La Casa Blanca ha concretado este viernes el viaje que Trump avanzó a finales de enero. «Ahora la relación es excelente», aseguró el presidente estadounidense. Cabe recordar que Trump y Xi mantuvieron una reunión en octubre del año pasado en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, concretamente en los aledaños de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump se quedará en China hasta el 2 de abril, según el comunicado de la Administración estadounidense, publicado el mismo día en que el Tribunal Supremo de EEUU ha rechazado la legalidad de gran parte de los aranceles del mandatario estadounidense.

La más alta instancia judicial del país se ha pronunciado este viernes en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en lo que supone la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

Nota recomendada: Los países africanos a los que China no cobrará aranceles