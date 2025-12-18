Trump dice que el despliegue militar en costas venezolanas «es solo un bloqueo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este miércoles que el despliegue naval estadounidense en las costas de Venezuela es «solo un bloqueo», tras anunciarlo como tal unas horas antes y ante las resoluciones presentadas por los demócratas en la Cámara de Representantes para retirar a las Fuerzas Armadas de las «hostilidades» con organizaciones terroristas en el hemisferio occidental y «dentro (de) o contra Venezuela«.

«Es solo un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo», ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en alusión a la medida que anunciaba ciñéndose a «todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela».

Trump ha insistido en su argumento de que el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro actuó ilegalmente contra los intereses estadounidenses en el país caribeño: «Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo hace no mucho, y lo queremos de vuelta, pero lo tomaron, lo tomaron ilegalmente», ha alegado.

Sus declaraciones han llegado mientras la Cámara de Representantes debatía y terminaba por rechazar por apenas unos votos dos resoluciones referentes al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El primer documento abogaba por retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses «de las hostilidades con cualquier organización terrorista designada por la Presidencia en el hemisferio occidental», a menos que el Congreso haya declarado la guerra o autorizado el uso de la fuerza militar para tales fines. Con todo, ha cosechado 210 votos a favor frente a los 216 que ha tenido en contra.

La segunda resolución retiraría a las Fuerzas Armadas «de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso», pero ha sido apoyada por 211 representantes y rechazada por 213, pese a contar con el apoyo de tres republicanos, incluida Marjorie Taylor Greene. El demócrata de Texas Henry Cuellar ha votado en contra de las dos resoluciones.

En este contexto, Donald Trump ha restado importancia a su anuncio de la víspera afirmando que es «solo un bloqueo» a poco más de una hora de que tenga lugar su discurso a la nación y en medio de las amenazas sobre una eventual declaración de guerra a su homólogo venezolano tras meses de bombardeos contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela en una supuesta campaña contra el narcotráfico.