Trump invita a un turco, un egipcio y un argentino a integrar la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extendido una invitación a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, a formar parte de su flamante Junta de Paz para Gaza, el organismo que será encargado de garantizar la seguridad y la reconstrucción durante la posguerra en el enclave palestino.

La Presidencia turca y el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdellaty, han confirmado respectivamente que han recibido las invitaciones de Trump.

«El 16 de enero de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su calidad de presidente fundador del Consejo de Paz, envió una carta invitando a nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan, a participar como miembro fundador de la Junta de Paz», ha hecho saber el portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias Anadolu.

Abdelatty, por su parte, ha confirmado la recepción de la invitación y explicado que el Gobierno «está estudiando el asunto y los documentos recibidos» antes de dar una respuesta, ha hecho saber en rueda de prensa recogida por Al Arabiya.

La invitación a Milei ha sido confirmada por el propio presidente argentino en sus redes sociales.

«Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza», ha indicado.

«Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad», ha añadido.

Trump anunció este pasado viernes la composición de esta junta, en la que participarán entre otros el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente; Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional. También participará el multimillonario estadounidense Marc Rowan, consejero delegado de Apollo Global Management, y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.

