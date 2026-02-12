Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el 7 de marzo a sus homólogos de varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Ecuador y El Salvador, para una cumbre regional que tendrá lugar en Miami y que será la primera de este tipo desde que volviera a asumir el cargo hace poco más de un año.

Fuentes de la Casa Blanca han confirmado en declaraciones a Europa Press que está previsto que en el encuentro participen los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Honduras, Nasry Asfura; y Paraguay, Santiago Peña.

Por ahora no hay confirmación oficial por parte de estos países sobre la asistencia de los mandatarios, todos ellos conservadores y alineados en mayor o menor medida con las políticas de Trump, que ha llegado a respaldar a varios de ellos públicamente antes de procesos electorales, en un respaldo considerado clave para sus victorias.

Estados Unidos, que tiene en Milei a uno de sus principales aliados regionales, ha incidido desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en la importancia de América Latina para su política exterior, algo materializado en su ataque en enero a Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, y en el endurecimiento de su bloqueo a Cuba.

Asimismo, durante las últimas semanas ha mantenido conversaciones con los presidentes de Brasil y México, Luis Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente, para abordar la situación regional, mientras que la semana pasada recibió al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tras semanas de tensiones y declaraciones cruzadas.

