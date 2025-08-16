Ir al contenido principal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, han asegurado haber llegado a avances en varios asuntos –sin que hayan transcendido–, pero no han alcanzado ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania, y se han emplazado a una segunda reunión sin fecha fijada, en una rueda de prensa conjunta sin preguntas de los periodistas tras finalizar su cara a cara en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska.

«Fue una reunión muy profunda, y creo que tuvimos una reunión muy productiva. Acordamos muchísimos puntos. En la mayoría de ellos, diría que hay un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a un acuerdo, pero sí hemos avanzado», ha afirmado Donald Trump.

Por su parte, Putin ha considerado que la reunión se ha desarrollado en un «ambiente respetuoso, constructivo y de mutuo respeto» y ha dejado claro que para la paz con Ucrania «necesitamos eliminar todas las raíces, las causas principales de ese conflicto».

Ambos mandatarios han coincidido en una segunda cita para seguir avanzando en las negociaciones sin dar más detalles sobre la misma, aunque el presidente ruso ha propuesto en un tono informal que la próxima ubicación sea la capital rusa, Moscú.

Europa Press

[email protected]
Gobierno pedirá a Nicaragua el envío a Colombia de Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, anunció la solicitud que hará su Gobierno a Nicaragua para que retorne a Colombia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. El primer mandatario hizo este anuncio a través de su cuenta de X, luego de que…
Carlos Ramón González se fuga de Colombia y obtiene residencia en Nicaragua

| Confidencial Noticias | , ,
Hoy se supo que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, se encuentra exiliado en Nicaragua. De acuerdo con Noticias RCN, el trabajo que hizo el Gobierno de Gustavo Petro para regularizar su estatus…
Centro Democrático no permitirá que quienes no militen en el uribismo participen en su consulta

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que el Centro Democrático realizará la consulta para escoger candidato presidencial en el próximo mes de octubre. La congresista anunció que la…
Corte Suprema de Justicia condena al general (r) de la Policía Rodolfo Palomino

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia dicto fallo condenatorio en contra del general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público. El máximo tribunal de la justicia en Colombia encontró responsable al…
David Luna propone una candidatura única de centro derecha para enfrentar al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
De manera sorpresiva, el candidato presidencial, exministro y excongresista, David Luna, publicó un video en sus redes sociales invitando al resto de candidatos de la centro derecha a unir esfuerzos y decidir una sola candidatura que enfrente al Pacto…
