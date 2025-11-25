Ir al contenido principal

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha afirmado este martes que confían en organizar antes de que acabe el mes de noviembre una nueva reunión entre los presidentes Volodimir Zelenski y Donald Trump para cerrar el acuerdo de paz después del «productivo» encuentro en Ginebra.

Umerov ha destacado en su cuenta de X las «constructivas» conversaciones del fin de semana en Ginebra y que se llegara a un «entendimiento común» sobre los términos fundamentales del acuerdo de paz planteado por Estados Unidos.

Asimismo, ha señalado que ahora cuentan con el apoyo de los socios europeos, por lo que esperan cerrar una visita de Zelenski a Estados «lo antes posible» «para completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente Trump».

En las últimas horas, el presidente Zelenski ya mostró su confianza sobre la viabilidad del nuevo borrador del plan de paz una vez fue discutido y analizado en Ginebra. «Ucrania nunca será un obstáculo para la paz», dijo el mandatario.

Europa Press

