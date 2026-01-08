La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha revelado este jueves que el bloque comunitario ha debatido en los últimos días sobre si la amenaza de Estados Unidos de tomar Groenlandia es real y, en ese caso, cuál debería ser la respuesta de los Veintisiete.

En una rueda de prensa en El Cairo, donde ha mantenido una reunión con su homólogo de Egipto, Badr Abdelatty, la jefa de la diplomacia europea ha admitido que los mensajes que Bruselas escucha de la Administración Trump sobre la isla del ártico son «extremadamente preocupantes» y que los países de la Unión lo han abordado.

«Por supuesto, los mensajes que recibimos sobre Groenlandia son extremadamente preocupantes. Y también hemos mantenido conversaciones entre los europeos sobre si se trata de una amenaza real y, si lo es, cuál sería nuestra respuesta», ha indicado.

Kallas ha añadido que dado que Dinamarca «ha sido un buen aliado de Estados Unidos», «todas estas declaraciones» de su presidente «no contribuyen precisamente a la estabilidad mundial». Ha añadido además que «el Derecho Internacional es muy claro», que debe respetarse y que es «la única cosa que protege a los países pequeños».

«Ese es el motivo por el que está en interés de todos, y hoy lo hemos discutido también (con Egipto), que hay que defender el Derecho Internacional en todos los ámbitos», ha proseguido la Alta Representante de la UE.

Ha recordado también que el Derecho Internacional concede dos ocasiones para el uso de la fuerza, el primero como «legítima defensa», y el segundo tras una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. «Por lo tanto, quienquiera que utilice la fuerza debe justificarlo», ha zanjado, reiterando la defensa de la UE a la «integridad territorial y la soberanía de los países».

Este martes los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca subrayaron en una declaración conjunta que el futuro de Groenlandia y Dinamarca solo puede ser determinado por sus propios ciudadanos y que la seguridad en el Ártico debe lograrse «de manera colectiva» por todos los aliados de la OTAN, «incluido Estados Unidos».

Indicaron que para la Alianza Atlántica la región ártica «es una prioridad clave» y que «los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos», incrementando su presencia, actividades e inversiones para «mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios».

