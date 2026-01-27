Foto: Tomada de X

La cifra de muertos debido a una fuerte tormenta de nieve y hielo registrada durante la última semana en el sureste de Estados Unidos ha ascendido a 34, según el último balance de las autoridades de más de una decena de estados que se han visto afectados y en los que aún hay miles de personas sin suministro eléctrico.

La tormenta, descrita como «monstruosa», ha dejado en el país temperaturas gélidas y fuertes nevadas en zonas que van desde Texas hasta Kansas y que también han suscitado una «gran peligrosidad» en estados como Nueva York, Kentucky, Míchigan, Ohio, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Massachusetts, entre otros, según el portal de noticias estadounidense USA Today.

Está previsto que las bajas temperaturas continúen durante la semana, lo que ha suscitado graves preocupaciones por la seguridad en las carreteras y el bienestar de aquellos que se encuentran a la intemperie, sin luz ni calefacción.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha informado de que ya son ocho los fallecidos en el estado, a medida que las temperaturas caen y los pronósticos apuntan a que seguirá nevando durante los próximos días. Durante una rueda de prensa, el edil ha indicado que estas muertes están relacionadas con la tormenta, pero no ha especificado las causas de cada uno de los decesos.

Es por ello que las autoridades han confirmado que se está investigando las causas de los decesos en el estado más afectado por las nevadas. «No podemos confirmar la causa de las muertes, pero podemos decir que los fallecidos se encontraban todos en el exterior», ha apuntado Dora Pekec, portavoz de la Alcaldía.

Nota recomendada: Trece muertos por tormenta de nieve y hielo en EE.UU.