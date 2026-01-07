Ir al contenido principal

| Europa Press |

Venezuela decreta una semana de luto por los fallecidos durante operativo de EE.UU. en Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado siete días de duelo por las víctimas mortales durante el ataque efectuado el pasado sábado, 3 de enero, por Estados Unidos sobre Caracas y alrededores en la operación que terminó con la «captura», como la describe Washington, del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer y primera dama, Cilia Flores.

«Un mensaje a nuestros jóvenes mártires, que dieron su vida en la defensa de nuestro país. Jóvenes mártires, he tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor a los hombres y mujeres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro», ha afirmado.

La mandataria ha señalado en las mismas declaraciones que «me ha perforado el alma ver las imágenes de los cuerpos, pero yo sé que ellos se martirizaron por los valores supremos en defensa de su patria».

Nota recomendada: Delcy Rodríguez toma posesión como presidente de Venezuela

El Ejército de Venezuela ha hecho saber este mismo martes que al menos 24 de sus militares murieron durante el ataque efectuado el fin de semana por Estados Unidos la capital venezolana, lo que eleva a 56 los fallecidos confirmados por la incursión de Washington. Previamente, el Gobierno cubano anunció la muerte de 32 miembros de sus fuerzas de seguridad en la operación.

Europa Press

[email protected]
Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo