El Gobierno de Perú ha confirmado este miércoles la excarcelación de dos de sus ciudadanos que se encontraban detenidos en Venezuela, en el marco de la oleada de liberaciones de las autoridades de este país desde el pasado 8 de enero, tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, en una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Los peruanos, identificados como Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, han salido de prisión tras las «diversas gestiones realizadas» por el Ministerio de Exteriores, ha anunciado la cartera en un comunicado difundido en redes sociales.

Ambos están recibiendo la asistencia consular «correspondiente» de la representación diplomática de Lima en Caracas, si bien esta se limita a una «sección de intereses (…) bajo custodia de la Embajada de Brasil», desde que Venezuela rompiera sus relaciones diplomáticas con Perú por el reconocimiento de las autoridades de este país al opositor Edmundo González como presidente electo tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La diplomacia peruana ha iniciado asimismo «las coordinaciones para facilitar su pronto retorno al territorio nacional» según ha indicado en la nota, donde ha reafirmado el «compromiso de velar por el bienestar y la integridad de los peruanos en el exterior». «En ese sentido, Perú mantiene sus esfuerzos para lograr la liberación de los otros connacionales que aún permanecen detenidos en territorio venezolano», ha agregado.

Según los últimos datos de la ONG venezolana Foro Penal, ya son 297 las personas excarceladas desde el 8 de enero por las autoridades venezolanas, quienes elevan esta cifra a 808 desde mediados del pasado diciembre, de acuerdo a las declaraciones de principios de esta semana del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

