Las Fuerzas Armadas de Venezuela han interceptado este viernes una aeronave calificada como «hostil» en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia, después de que no acatara el protocolo establecido en las leyes venezolanas.

El jefe del Mando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), Domingo Hernández Lárez, ha detallado que los sistemas de radares de alerta temprana detectaron «un vector en movimiento ingresando al país por el este del estado de Bolívar».

La aeronave, que no «emitió código de identificación» y tenía el sistema de radiofrecuencias apagado, además de no haber presentado un plan de vuelo, se dirigía hacia el oeste, según un comunicado publicado por Hernández en la red social Instagram.

Nota recomendada: FIFA entrega Premio de Paz a Donald Trump

Las autoridades movilizaron un total de tres cazas F-16 para interceptar la aeronave, de color blanco y sin matrícula visible, y provocar su «aterrizaje forzoso» en el municipio de Pedro Camejo, ubuicado en el estado de Apure.

«Venezuela es tierra de paz, de libertad y de democracia, de derecho y de justicia, donde se lucha a diario y frontalmente contra el narcotráfico. No producimos, no procesamos ni consumimos, y mucho menos seremos plataforma del narcoterrorismo transnacional», ha agregado en dicho comunicado.

Según cifras proporcionadas por las autoridades venezolanas, un total de 419 naves han sido interceptadas desde que se promulgó la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo Venezolano en 2013. Asimismo, al menos 28 han sido inmovilizadas en 2025.

Esto se produce en medio de una escalada con respecto a los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes por parte de Estados Unidos, que ha amenazado con empezar a atacar objetivos dentro de Venezuela.

Europa Press

