El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha explicado este miércoles que el plan de la Administración de Donald Trump para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro pasa por tres fases, siendo la última la «transición» política en el país latinoamericano.

«Es un proceso triple (…) El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos», ha declarado Rubio en declaraciones a la prensa desde Washington, agregando que para ello están incautando petroleros y que están «a punto de cerrar un acuerdo para retirar todo el petróleo atascado en Venezuela».

I hope people now understand. The President of the United States is not a game player. When he tells you he's going to do something and address a problem, he means it. pic.twitter.com/bVhtqcoPWP — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 3, 2026

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la segunda fase, la llamada «recuperación», consiste en «garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al petróleo venezolano».

«Al mismo tiempo, se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela, para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil», ha manifestado.

Por último, ha indicado que la tercera fase «será de transición». «Algunos aspectos de estos se solaparán», ha matizado antes de sostener que dará «más detalles en los próximos días» pero que cree que están «avanzando de forma muy positiva».