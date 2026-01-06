Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Las autoridades de Cuba han confirmado este martes la identidad de los 32 miembros de sus fuerzas muertos durante el ataque perpetrado el sábado por Estados Unidos contra Venezuela, que se saldó con la captura del presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, quien compareció el lunes ante un tribunal de Nueva York.

Los nombres y fotografías de los muertos han sido publicados por el diario oficial ‘Granma’ en un artículo titulado ‘¡Honor y gloria!’, en el que destaca la labor de las «víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado» por parte de Estados Unidos contra «la hermana República Bolivariana de Venezuela».

Nota relacionada: Trump ataca nuevamente a Petro y lo califica como ‘enfermo’ ¿Ordenará operación contra Colombia?

Así, el artículo, compartido por el Ministerio del Interior cubano en su cuenta en la red social Facebook, destaca que todos ellos «perdieron la vida en acciones combativas y tras férrea resistencia» y ha agregado que «cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos» de Venezuela.

De esta forma, especifica que 20 de los fallecidos eran «combatientes del Ministerio del Interior» –entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores–, así como doce «combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias» –entre ellos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor–.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el domingo la muerte de 32 cubanos durante el ataque estadounidense, que incluyó bombardeos contra la capital, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira, y que dejó decenas de muertos. Además, declaró «dos días de duelo nacional» y ordenó que la bandera cubana ondee a media asta.

Díaz-Canel destacó que los combatientes cubanos en cuestión «cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas».

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro activa alerta en la frontera con Venezuela, tras los bombardeos de EEUU

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha activado la alerta fronteriza tras los ataques efectuados esta madrugada por Estados Unidos contra la capital de Venezuela, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira. «De manera preventiva, el Gobierno…
Siga leyendo

A siete meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro cómo cierra el 2025

| Confidencial Noticias | , ,
Por: Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz Aumento de muertes violentas.  Con más de tres años del gobierno de Gustavo Petro, el balance en materia de seguridad no es el mejor. Para evaluarlo hay que remitirse al Plan de Desarrollo,…
Siga leyendo

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

| Confidencial Noticias | , ,
La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Siga leyendo

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo