El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino ha dado un nuevo dato sobre el asalto de las fuerzas especiales estadounidenses en el que fue capturado Maduro el pasado sábado de madrugada: los militares norteamericanos mataron «a sangre fría» a gran parte de los escoltas del dirigente.

Los militares se llevaron a Maduro «luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes».

Padrino ha informado además de la activación en la totalidad del espacio geográfico venezolano «en perfecta fusión popular-militar-policial, la apuesta en completo apresto operacional a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate».

Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

La polarización política que atraviesa Colombia volvió a quedar en evidencia tras las declaraciones del representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien desde Jerusalén emitió un mensaje con fuertes componentes religiosos y políticos que generó un amplio…
Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Gobierno eliminaría prima de servicios a los congresistas

Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el…
Las críticas de Mauricio Cárdenas al aumento del 23% al Salario Mínimo

El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuestionó el incremento del 23 % del salario mínimo, al calificarlos como una decisión irresponsable del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Cárdenas, aunque la medida puede generar aplausos…
