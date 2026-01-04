El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino ha dado un nuevo dato sobre el asalto de las fuerzas especiales estadounidenses en el que fue capturado Maduro el pasado sábado de madrugada: los militares norteamericanos mataron «a sangre fría» a gran parte de los escoltas del dirigente.

Los militares se llevaron a Maduro «luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes».

#ENVIDEO📹| La Fuerza Armada Nacional Bolivariana🇻🇪 rechaza enérgicamente el cobarde secuestro contra el presidente @NicolasMaduro y la primera dama Cilia Flores, afirmó el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López pic.twitter.com/TRwD5w7dbu — teleSUR TV (@teleSURtv) January 4, 2026

Padrino ha informado además de la activación en la totalidad del espacio geográfico venezolano «en perfecta fusión popular-militar-policial, la apuesta en completo apresto operacional a fin de integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate».