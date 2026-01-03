Vicepresidente de EE.UU. revela nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que la operación que ha desembocado en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, está dentro de la legalidad porque el mandatario lleva años imputado por delito de «narcoterrorismo».

Vance, en sus primeros comentarios tras la captura de Maduro y el ataque militar estadounidense contra suelo venezolano ejecutado durante esta operación, ha indicado que el presidente de Venezuela había recibido de su homólogo estadounidense, Donald Trump, una gran variedad de opciones para evitar lo que ha terminado sucediendo esta madrugada.

«El presidente Trump le ofreció muchas salidas pero siempre fue muy claro a lo largo de todo este proceso», ha indicado Vance. «El tráfico de drogas tenía que terminar y el crudo robado tenía que ser devuelto a Estados Unidos», ha indicado el vicepresidente.

Vance repite así la acusación formulada en su día por Trump de que el Gobierno venezolano había «robado» petróleo a Estados Unidos, motivo por el cual ordenó un bloqueo total marítimo de Venezuela y la incautación de sus petroleros.

Ahora, ha indicado el vicepresidente, «Maduro ha sido el último en enterarse de que el presidente Trump habla en serio» y felicitó a los equipos de operaciones especiales del Ejército de EEUU que «han conseguido ejecutar con éxito una operación impresionante de verdad»

Vance, por último, ha defendido que la operación ha sido legal porque «Maduro era objeto de múltiples imputaciones en EEUU» por «narcoterrorismo» y ha indicado en referencia al presidente venezolano que «uno no se escapa de la justicia solo por vivir en un palacio en Caracas».