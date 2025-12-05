Aída Merlano pagará 3 años y 5 meses de cárcel

La jueza 18 penal de circuito de Bogotá avaló un preacuerdo al que llegaron la Fiscalía General de la Nación y la excongresista Aida Merlano.

La excongresista aceptar su responsabilidad en el delito de fuga de presos, por lo cual pagará pena de 42 meses y un día de prisión —tres años y medio.

En el preacuerdo se solicitó la suspensión temporal de la ejecución de la pena y la posibilidad de pagar la nueva condena en prisión domiciliaria, en Barranquilla, peticiones negadas por la jueza.

“Los hechos hablan por sí solos en el sentido de que esta persona tiene la posibilidad de abandonar el país y que no le importa abandonar el arraigo familiar”, argumentó la jueza al negar la petición de la defensa de Merlano.