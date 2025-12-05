Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La jueza 18 penal de circuito de Bogotá avaló un preacuerdo al que llegaron la Fiscalía General de la Nación y la excongresista Aida Merlano.

La excongresista aceptar su responsabilidad en el delito de fuga de presos, por lo cual pagará pena de 42 meses y un día de prisión —tres años y medio.

En el preacuerdo se solicitó la suspensión temporal de la ejecución de la pena y la posibilidad de pagar la nueva condena en prisión domiciliaria, en Barranquilla, peticiones negadas por la jueza.

Nota recomendada: Llaman a juicio al exsenador Arturo Char

“Los hechos hablan por sí solos en el sentido de que esta persona tiene la posibilidad de abandonar el país y que no le importa abandonar el arraigo familiar”, argumentó la jueza al negar la petición de la defensa de Merlano.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Aída Merlano pagará 3 años y 5 meses de cárcel

| Confidencial Noticias | , ,
La jueza 18 penal de circuito de Bogotá avaló un preacuerdo al que llegaron la Fiscalía General de la Nación y la excongresista Aida Merlano. La excongresista aceptar su responsabilidad en el delito de fuga de presos, por lo cual pagará pena de 42 meses y…
Siga leyendo

CNE permite que Progresistas se una al Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a Progresistas, el partido encabezado por la senadora María José Pizarro, a integrarse al Pacto Histórico. Con esta determinación, la colectividad de izquierda pasa a reunir cuatro partidos bajo su personería…
Siga leyendo

Llaman a juicio al exsenador Arturo Char

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al exsenador Arturo Char, investigado por concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. El máximo tribunal de la Justicia en Colombia abrió investigación al congresista del departamento del…
Siga leyendo

Petro sanciona la ley que permite el acceso a las artes y las culturas en las aulas

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro Urrego sancionó la ley Artes Al Aula, que establece que las artes deben incorporarse de forma transversal en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas, con el fin de fortalecer las competencias ciudadanas, el…
Siga leyendo

Nacen las primeras diferencias en el Frente Amplio

| Periodista Infiltrado | , ,
Quienes están promoviendo la convocatoria a la consulta en marzo de 2026 en el llamado Frente Amplio, no están muy contentos con la idea del excongresista Roy Barreras de invitar al excandidato presidencial y opositor del gobierno de Gustavo Petro, Miguel…
Siga leyendo