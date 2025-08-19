La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, respondiendo a una acción judicial interpuesta apelando la decisión de la jueza Sandra Heredia.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá encontró que la jueza 44 penal de Bogotá cometió errores a la hora de imponer la medida privativa de la libertad contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En el fallo a la tutela interpuesta, el Tribunal Superior de Bogotá determinó: «los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Por lo mismo, es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social”.

El exmandatario podrá ejercer el derecho a ser juzgado en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá.