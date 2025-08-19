Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, respondiendo a una acción judicial interpuesta apelando la decisión de la jueza Sandra Heredia.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá encontró que la jueza 44 penal de Bogotá cometió errores a la hora de imponer la medida privativa de la libertad contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En el fallo a la tutela interpuesta, el Tribunal Superior de Bogotá determinó: «los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Por lo mismo, es ininteligible por qué esta privación de la libertad es necesaria para la convivencia pacífica y el orden social”.

Nota recomendada: «Colombia debe implementar una democracia digital de código abierto, no basada en un algoritmo comercial»: Antonio Sola

El exmandatario podrá ejercer el derecho a ser juzgado en segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«Colombia debe implementar una democracia digital de código abierto, no basada en un algoritmo comercial»: Antonio Sola

| Oscar Sevillano | , ,
El estratega político y speaker internacional, Antonio Sola, en entrevista exclusiva para Confidencial Noticias, explica el alcance que tienen las redes sociales en una democracia como la de Colombia, donde según comenta es necesario que piense desde ya en…
Siga leyendo

Gustavo Petro pide a Nicaragua capturar y extraditar a Colombia a Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | , ,
La Embajada de Colombia en Nicaragua pidió al Gobierno de Daniel Ortega la captura y extradición inmediata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. “Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta…
Siga leyendo

Álvaro Uribe cierra la puerta de la consulta del Centro Democrático a quienes no han militado en su partido

| Confidencial Noticias | , ,
En la reciente cita entre los cuatro precandidatos del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidió escoger a uno de ellos asistir a una reunión urgente con Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay y explorar la…
Siga leyendo

¿De quién hablaba María Fernanda Cabal cuando mencionó el término «travestis de la política»?

| Periodista Infiltrado | ,
La senadora María Fernanda Cabal al anunciar los acuerdos en el Centro Democrático con miras a realizar la consulta interna para escoger un candidato único a la presidencia de la república, fue clara en decir que no están dispuestos a permitir que ningún…
Siga leyendo

Armando Benedetti destaca el concepto de la Procuraduría al trámite de la reforma pensional y lanza pullas a sus opositores

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó el pronunciamiento de la Procuraduría en favor del trámite surtido en la plenaria de Cámara de Representantes con el proyecto de reforma pensional devuelto por la Corte Constitucional. “Resulta claro…
Siga leyendo