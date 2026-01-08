En un operativo de control y registro realizados en el municipio de Ponedera (Atlántico), uniformados de la Policía Nacional capturaron al expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y exsenador, Jorge Visbal Martelo, quien fue condenado por vínculos con el paramilitarismo.

Visbal Martelo fue condenado a 9 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia y desde ese momento se encontraba prófugo de la justicia.

En el fallo en su contra se encuentran las declaraciones de Salvatore Mancuso Gómez y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, quienes “manifestaron bajo juramento que Jorge Aníbal Visbal Martelo mantuvo, desde 1998 hasta la desmovilización en el año 2005, constantes reuniones con las autodefensas en las fincas denominadas La 7, La 21 y La 53, todas en la zona de Córdoba, demostrando su afinidad con la ideología paramilitar”

