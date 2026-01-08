Ir al contenido principal

En un operativo de control y registro realizados en el municipio de Ponedera (Atlántico), uniformados de la Policía Nacional capturaron al expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y exsenador, Jorge Visbal Martelo, quien fue condenado por vínculos con el paramilitarismo.

Visbal Martelo fue condenado a 9 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia y desde ese momento se encontraba prófugo de la justicia.

En el fallo en su contra se encuentran las declaraciones de Salvatore Mancuso Gómez y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, quienes “manifestaron bajo juramento que Jorge Aníbal Visbal Martelo mantuvo, desde 1998 hasta la desmovilización en el año 2005, constantes reuniones con las autodefensas en las fincas denominadas La 7, La 21 y La 53, todas en la zona de Córdoba, demostrando su afinidad con la ideología paramilitar”

Según Benedetti, «Trump aseguró que le habían dicho algo muy diferente de Petro»

| Europa Press |
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a su homólogo, Gustavo Petro, en su reciente llamada telefónica que «le habían dicho algo distinto», con respecto a las acusaciones de…
Sigue la guerra entre Carlos Carrillo y Angie Rodríguez

| Confidencial Noticias |
El director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo en contra de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, por supuesto acoso laboral. «Sus insinuaciones y declaraciones…
Juan Carlos Pinzón se une a la ‘Gran Consulta’

| Confidencial Noticias |
El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, por el partido Verde Oxigeno oficializó su participación en la ‘Gran Consulta’ de la centro derecha, del próximo 8 de marzo. Pinzón competirá con los precandidatos: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan…
De la Espriella sale a buscar los votos de los colombianos en el exterior

| Periodista Infiltrado |
El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella inició actividades para conquistar el voto de los colombianos en el exterior, comenzando por quienes se han radicado en los Estados Unidos. En los últimos días, De la Espriella instaló una valla…
No más subsidio al combustible de carros oficiales

| Confidencial Noticias |
El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, con el que pone en marcha un esquema diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. La medida busca corregir distorsiones históricas en la…
