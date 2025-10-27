Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de tres personas señaladas de ser los presuntos responsables del secuestro, asesinato y desaparición de ocho líderes religiosos y comunitarios del municipio de Calamar (Guaviare).

El reporte indica que los capturados son Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio. También fueron capturados Jorge Eliecer Ávila, alias “Yucape” y Angie Jaramillo Arias, o “la Crespa».

De acuerdo con las investigaciones, los ochos líderes fueron citados por estos delincuentes a una reunión de la que se supo cuando se reportó su desaparición. En dicha reunión según la Fiscalía se pretendía descartar cualquier vínculo de estas personas con el ELN.

Los cuerpos de estas personas fueron hallados en una fosa común en zona boscosa del municipio de Calamar.

Los líderes desaparecidos y asesinados fueron Nixon Peñaloza, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez, padres de dos hijos de cuatro y 12 años; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri y Óscar Hernández, expresidente de la misma organización comunitaria; y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.

Estas personas desaparecidas y posteriormente asesinadas son Nixon Peñaloza, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri, Óscar Hernández y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Iván Cepeda buscará la presidencia en nombre del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, será el encargo de buscar la presidencia de la república en nombre del Pacto Histórico en la próxima contienda electoral. Iván Cepeda fue elegido en la consulta del 26 de octubre con una…
Siga leyendo

Marco Rubio descarta incremento de aranceles para Colombia

| Europa Press | ,
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descartado la imposición de aranceles a Colombia, pero ha defendido las sanciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su entorno, asegurando que el problema es con él y no con el pueblo…
Siga leyendo

«Petro nos quiere ver la cara de pendejos»: Héctor Olimpo Espinosa»

| Oscar Sevillano | , ,
El precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, considera que una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, en medio de una época preelectoral solo sirve para armas un caos político muchísimo mayor al que vive Colombia actualmente por los últimos…
Siga leyendo

Los bancos tendrán que bloquear las cuentas del presidente Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | , ,
Tras la reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de incluir en la Lista Clinton el nombre del presidente Gustavo Petro, junto con el de su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior, Armando…
Siga leyendo

La respuesta de Gustavo Petro a la inclusión de su nombre en la Lista Clinton

| Confidencial Noticias | ,
El presidente, Gustavo Petro, una vez se enteró de la inclusión de su nombre, junto con el de su esposa, Verónica Alcocer y su hijo, Nicolás Petro Burgos, a la lista Clinton, respondió desde su cuenta de X. «Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se…
Siga leyendo