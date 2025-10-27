La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de tres personas señaladas de ser los presuntos responsables del secuestro, asesinato y desaparición de ocho líderes religiosos y comunitarios del municipio de Calamar (Guaviare).

El reporte indica que los capturados son Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller, El Tuerto, El Pirata o El Indio. También fueron capturados Jorge Eliecer Ávila, alias “Yucape” y Angie Jaramillo Arias, o “la Crespa».

De acuerdo con las investigaciones, los ochos líderes fueron citados por estos delincuentes a una reunión de la que se supo cuando se reportó su desaparición. En dicha reunión según la Fiscalía se pretendía descartar cualquier vínculo de estas personas con el ELN.

Los cuerpos de estas personas fueron hallados en una fosa común en zona boscosa del municipio de Calamar.

Los líderes desaparecidos y asesinados fueron Nixon Peñaloza, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez, padres de dos hijos de cuatro y 12 años; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri y Óscar Hernández, expresidente de la misma organización comunitaria; y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.

