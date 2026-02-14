La Policía Nacional adelantó operativos simultáneos en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca) entre el 5 y el 12 de febrero de 2026.

La operación se hizo en coordinación con la agencia HSI (Homeland Security Investigations), la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), impactando una red dedicada al ingreso irregular de partes de armas de fuego al territorio nacional.

«Actuamos de manera oportuna y articulada con autoridades nacionales e internacionales para cerrar las rutas delictivas que alimentan la violencia. Nuestro compromiso es inquebrantable: proteger la seguridad nacional, salvaguardar la vida de los colombianos y cumplirle al país con determinación y dignidad”, manifestó el señor coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

Como resultado del procedimiento, fue capturado un ciudadano estadounidense por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En el marco de la operación se incautaron 66 partes de armas de fuego, procedentes de Estados Unidos, las cuales tenían como destino los departamentos de Meta, Cauca y la ciudad de Cali.

