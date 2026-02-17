La Policía Nacional y la Policía Federal de Brasil, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura con fines de extradición de Gustavo Durán Bautista, el señalado cabecilla de una red narcotraficante trasnacional requerido por las autoridades judiciales de Brasil por tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos.

Durán Bautista fue ubicado durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un

inmueble del barrio La Floresta, en Los Patios (Norte de Santander).

Es es señalado de enviar clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, países que presuntamente usaba como plataforma para posteriormente mover los alijos a Europa, principalmente a España y Países Bajos.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto escondía los estupefacientes en cargamentos de frutas y

coordinaba el traslado en aeronaves bimotor y contendores que salían de diferentes puertos.

El capturado quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mientras avanzan los trámites legales y diplomáticos para su extradición.

Nota recomendada: Judicializan a los integrantes del grupo delincuencial ‘Los J’ en Cúcuta











