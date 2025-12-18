El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

De acuerdo con el Tribunal, «los dos exministros del gobierno de Gustavo Petro, lideraron una organización criminal que direccionó millonarios contratos y convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías ( Invías)».

El Tribunal negó la petición de la defensa de otorgar la medida de casa por cárcel, dejando claro que ante la gravedad de los hechos era necesario imponer una medida mas grave y ordenar su reclusión en una cárcel.

La magistrada, Aura Alexandra Rosero Baquero, le dio validez a los testimonios aportados como prueba por parte de la Fiscalía que les imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

