El exgobernador del Magdalena y candidato presidencial, Carlos Caicedo, enfrenta un escándalo tras la denuncia de cuatro mujeres, quienes relataron a la FM, supuestos acosos sexuales a las que al parecer fueron sometidas.

De acuerdo con la narración de los hechos, Caicedo utilizó su poder político para tratar de someterlas a su voluntad, ofreciendo ascensos a cambio de favores y mantener un silencio sistemático.

“La única forma de poder escalar dentro del movimiento era acceder a las pretensiones que él nos pedía”, afirmó una de las mujeres.

Estas personas además revelaron chats con diálogos que habrían sostenido con el exgobernador, en donde al parecer fueron asediadas.

En la @lafm varias mujeres denunciaron que el petrista ex-gobernador del Magdalena Carlos Caicedo las acosaba sexualmente. pic.twitter.com/J0pe6QH4au — 🇨🇴soyDrGarcia (@SoyDrGarcia) January 21, 2026

Carlos Caicedo fue denunciado penalmente en la Fiscalía por el abogado Julián Quintana por el delito de acoso sexual.

Otro caso es el de María Alejandra Rojas, quien asegura que Fabián Bolaños, hombre cercano a Caicedo, habría abusado sexualmente de ella durante un viaje político a Bogotá. Rojas afirmó que fue drogada con fenotiazina para dejarla inconsciente.

Desde su cuenta de X, Carlos Caicedo anunció demanda por injuria y calumnia. Según el, esto corresponde a una persecución y montaje político.

«No es casualidad que, tras aprobarse las firmas, reaparezcan las viejas estrategias para distraer y desestabilizar. Un chat sin verificación no es evidencia. Soy el único candidato presidencial declarado víctima de persecución política por la JEP. Por eso denunciaré ante la Fiscalía al periodista de La FM que persigue a la izquierda, para que revele fuentes y la justicia desmonte este burdo montaje de chats falsos. La automática replica, es además evidencia de un plan de medios», escribió el candidato en la red social.