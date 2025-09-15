Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Corte Suprema de Justicia dio inicio a las audiencias preparatorias al juicio que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del caso Fonade.

Al jefe de la cartera política del Gobierno de Gustavo Petro se le señala de haber intercedido ilegalmente para que la entidad (Fonade) adjudicara a Certicámara S. A. un contrato de más de 1.000 millones de pesos que tenía como propósito contratar los servicios de bodegaje, custodia, préstamo, actualización mensual del inventario, entre otros.

El proceso involucra a quien ocupaba el cargo como de asesora de su Unidad de Trabajo Legislativo, Elsy Mireya Pinzón.

Nota recomendada: «En la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno»: León Fredy Muñoz

Todos estos hechos habrían sucedido durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando Benedetti era senador del Partido de la U. En auto de acusación de 140 páginas se incluyen testimonios que involucran al hoy ministro del Interior en tráfico de influencias y procedimientos indebidos.

Puede leer: «No hay ninguna posibilidad de que me someta a Cambio Radical»: Temístocles Ortega

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gobierno Nacional pide desbloquear el acceso a la Central Hidroeléctrica El Guavio

| Confidencial Noticias | ,
Foto: @GuavioNoticias El Gobierno Nacional invitó a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, para que desbloqueen y permitan el ingreso de equipos y personal a la Central Hidroeléctrica El Guavio y así iniciar las…
Siga leyendo

«En la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno»: León Fredy Muñoz

| Confidencial Noticias | ,
El senador del Partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, reitera que su bancada seguirá respaldando al Gobierno Gustavo Petro y que esto no cambiará, si en algún momento llega a salir alguno de sus miembros del equipo del primer mandatario. ¿La Alianza…
Siga leyendo

María Claudia Tarazona deja en aprietos a María Fernanda Cabal

| Confidencial Noticias | ,
La senadora María Fernanda Cabal quedó en medio de una situación bastante incómoda por las declaraciones entregadas en entrevista para Noticias RCN por parte de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay. María Claudia Tarazona aseguró que se…
Siga leyendo

«Mi novela ‘El regreso de Artemisa es totalmente imaginativa»: Agustín Morales Riveira

| Confidencial Noticias | , ,
El escritor Agustín Morales Riveira describe sus anécdotas como escritor y narra además como llegó a escribir su nueva novela titulada ‘El regreso de Artemisa’, una historia de amor que inicia en el siglo V Antes de Cristo y finaliza en el año de 2024, donde…
Siga leyendo

«No hay ninguna posibilidad de que me someta a Cambio Radical»: Temístocles Ortega

| Confidencial Noticias | , ,
El senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, en entrevista para Confidencial Noticias, confirma que mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no emita una decisión a la apelación de la sanción que le impuso Cambio Radical, seguirá votando y…
Siga leyendo