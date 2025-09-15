La Corte Suprema de Justicia dio inicio a las audiencias preparatorias al juicio que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del caso Fonade.

Al jefe de la cartera política del Gobierno de Gustavo Petro se le señala de haber intercedido ilegalmente para que la entidad (Fonade) adjudicara a Certicámara S. A. un contrato de más de 1.000 millones de pesos que tenía como propósito contratar los servicios de bodegaje, custodia, préstamo, actualización mensual del inventario, entre otros.

El proceso involucra a quien ocupaba el cargo como de asesora de su Unidad de Trabajo Legislativo, Elsy Mireya Pinzón.

Nota recomendada: «En la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno»: León Fredy Muñoz

Todos estos hechos habrían sucedido durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando Benedetti era senador del Partido de la U. En auto de acusación de 140 páginas se incluyen testimonios que involucran al hoy ministro del Interior en tráfico de influencias y procedimientos indebidos.

Puede leer: «No hay ninguna posibilidad de que me someta a Cambio Radical»: Temístocles Ortega